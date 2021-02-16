Сергунина: в дьюти-фри аэропорта "Шереметьево" появятся товары под брендом Made in Moscow

Московские предприниматели смогут показать себя иностранцам

Товары 20 столичных производителей появятся в магазинах duty free аэропорта Шереметьево, найти их можно будет по бренду Made in Moscow. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Все участники новой программы поддержки предпринимателей прошли отбор в Московском экспортном центре. Их товары появятся на специальных стендах, презентацию товаров будут проводить промоутеры.

"Так, 20 компаний города представят свои товары в магазинах duty free аэропорта Шереметьево под брендом Made in Moscow. Их продукция появится на полках до конца февраля. Расходы, связанные с размещением, МЭЦ возьмет на себя. Срок действия программы - один год. Это новый вид поддержки московских экспортеров. Помимо получения грантов и субсидий, участия в бизнес-миссиях, крупнейших иностранных выставках и конференциях, столичные производители смогут представить свои товары в магазинах беспошлинной торговли. Мы рассчитываем, что общий бренд Made in Moscow привлечет не только иностранных потребителей, но и потенциальных зарубежных байеров", - заявила Сергунина.

Она рассказала, что в рамках акции на полках duty free появятся пастила, мармелад, крафтовый шоколад, разнообразные снеки и экологическая косметика.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что 13 из 20 отобранных компаний представляют пищевую промышленность, три – косметику, а еще четыре – сувенирную продукцию.

"Благодаря тому, что услугами аэропортов постоянно пользуются представители международного бизнеса, товары столичных компаний станут более узнаваемы и получат дополнительный интерес со стороны иностранных контрагентов. Присоединиться к программе приглашали производителей четырех категорий товаров: кондитерских изделий, косметики, алкогольной продукции и сувениров. Они подходят под формат duty free и пользуются популярностью за рубежом. Участники были определены на конкурсной основе", - подчеркнул Фурсин.

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