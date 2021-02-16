В Москве запустили цифрового помощника врача

Пациентов перед приемом опрашивает робот

Первичный опрос пациента перед приемом врача поручили искусственному интеллекту. Новый сервис –цифрового помощника- запустили в Москве, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня мы запускаем нового цифрового помощника - чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приемом и загружать данные в ЕМИАС", - заявила Ракова.

Как пояснила заммэра, чат-бот интегрирован с сервисами ЕМИАС. После записи на прием пациент в свободной форме указывает свои жалобы, а затем уточняет данные, отвечая на вопросы. Информация фиксируется в протоколе осмотра. Новый сервис позволит врачу тратить меньше времени на сбор жалоб, больше внимания будет уделено осмотру пациента, приводит слова Раковой официальный портал мэра и правительства Москвы.

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