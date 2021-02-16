ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Диетолог назвала три главных продукта в холодильнике

12:43
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Они не только полезные, но и вкусные

Диетолог из США Эбби Геллман перечислила продукты, которые должны быть в каждом холодильнике. По ее словам, в повседневный рацион, помимо овощей и фруктов, стоит включить яйца, греческий йогурт и миндальное молоко.
Врач перечислила несколько необычных причин набора лишнего веса

"Одно яйцо содержит шесть граммов постного белка. Вдобавок в них есть 13 необходимых витаминов и минералов, в том числе витамин D, холин, лютеин и зеаксантин", - рассказала диетолог.

Что касается греческого йогурта, то его можно есть на завтрак с фруктами или орехами, а также использовать при готовке или в качестве соуса к салатам и готовым блюдам. Геллман добавила, что греческий йогурт является хорошим источником кальция и витамина B12.

Миндальное молоко богато витамином D и кальцием, оно особенно полезно для людей, придерживающихся растительной диеты, передает Women’s Health.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка у холодильника
Девушка у холодильника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.