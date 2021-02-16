Диетолог назвала три главных продукта в холодильнике

Они не только полезные, но и вкусные

Диетолог из США Эбби Геллман перечислила продукты, которые должны быть в каждом холодильнике. По ее словам, в повседневный рацион, помимо овощей и фруктов, стоит включить яйца, греческий йогурт и миндальное молоко.

"Одно яйцо содержит шесть граммов постного белка. Вдобавок в них есть 13 необходимых витаминов и минералов, в том числе витамин D, холин, лютеин и зеаксантин", - рассказала диетолог.

Что касается греческого йогурта, то его можно есть на завтрак с фруктами или орехами, а также использовать при готовке или в качестве соуса к салатам и готовым блюдам. Геллман добавила, что греческий йогурт является хорошим источником кальция и витамина B12.

Миндальное молоко богато витамином D и кальцием, оно особенно полезно для людей, придерживающихся растительной диеты, передает Women’s Health.

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