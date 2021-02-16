Мишустин выделил 3,6 миллиарда на развитие сельских территорий

Планируется реализовать более 30 проектов

Более 30 проектов будет реализовано в российских регионах за счет федеральной помощи. На эти цели правительство дополнительно выделило более 3,6 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет направлено еще 2,47 млрд рублей… Кроме того, еще 1,16 млрд рублей пойдет на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Средства на комплексное развитие сельских территорий получат 22 региона России. Это позволит создать более семи тысяч рабочих мест. В планах - строительство и реконструкция школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов, передает ТАСС.

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