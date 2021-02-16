Аномальные снегопады обрушились на юг России (видео)

В аэропортах задержаны десятки рейсов

Эта ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля. В отдельных районах столбики термометров опустились до минус 35 градусов. Мегаполис до сих пор пытается вырваться из снежного плена. Впрочем, капризы погоды в эти дни испытала на себе без преувеличения вся Россия. Небывалые сугробы выросли в Краснодарском крае. Удар стихии принял на себя сегодня и Сахалин.

Утром во вторник на Сахалине остановился почти весь транспорт. Метель, ураганный ветер. Междугородные автобусы не вышли на маршруты, не ходят электрички, закрыта паромная переправа на материк, в аэропорту задержаны несколько рейсов. Школьников перевели на дистанционное обучение. Десятки сел оказались обесточены не только на острове, но и в соседнем Хабаровском крае – его тоже накрыл снежный циклон.

Минимальная видимость и гололед спровоцировали серьезную аварию в районе поселка Тополево. Там столкнулись три автомобиля. Выбраться из салона пассажиры смогли лишь при помощи спасателей.

Даже на юге страны - сугробы. Двухмесячная норма осадков всего за три дня выпала в Краснодарском крае. Последний раз синоптики фиксировали такое 20 лет назад. В аэропорту Краснодара задержаны два десятка рейсов. На черноморском побережье в Лазаревском в течение недели температура упала с плюс 20 до нуля.

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Московском регионе. По области температура опускалась до минус 35. Даже в таких условиях жители, утеплившись, помогают коммунальным службам справляться с последствиями недавнего снегопада. В Чеховском районе дороги в посёлках перемело так, что застрял даже трактор.

В Москве убрали уже около 12 миллионов кубометров снега. Больше половины улиц и дворов очищены. Работы не останавливаются даже ночью. 80 тысяч человек, в том числе сотрудники энергетических и строительных организаций, ликвидируют последствия рекордного снегопада.

В условиях аномально холодной погоды вернуть тротуарам и улицам блеск обещают до конца недели.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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