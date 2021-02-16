В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса

Штамм распространился уже в 10 странах

Эпидемиологическая ситуация улучшается, в том числе благодаря массовой прививочной кампании, что позволяет смягчать ограничительные меры. Между тем, в Британии обнаружили ещё один штамм коронавируса.

Бесплатная, добровольная, но самое главное массовая – вот три ключевых принципа российской прививочной кампании. И она уже дала первые результаты. Количество госпитализаций в Санкт-Петербурге за неделю сократилось на 20%.

В Вооружённых силах идёт подготовка к Параду Победы. К традиционным тренировкам добавился еще один важный пункт – вакцинация. Вакцину "Спутник V" обозреватель одной из канадских радиостанций назвал научным триумфом России. Во вторник, кстати, поданы документы для регистрации препарата в ЮАР.

Устойчивым иммунитетом к коронавирусу может гордиться бывший президент Перу, а также ряд министров. 15 тысяч доз китайской вакцины страна закупила для медицинских исследований. Еще полтысячи исключительно для личных нужд чиновников. Сделка была тайной и сейчас грозит обернуться крупным скандалом.

Ученные Эдинбургского университета пугают мир! Выявлен новый штамм коронавируса B1525. Случаи заражения уже зафиксированы в Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде и других странах. Пока, правда, неизвестно, насколько опасен новый штамм. Нет данных о летальности. Против существующих мутаций российские вакцины эффективны, успокаивают ученные. Чего, увы, не скажешь о препаратах европейских.

В Германии сейчас локдаун, поэтому полицейским приходится разгонять посетителей катка. Во Франции пандемия нанесла серьезный удар по экономике. Студенты выстраиваются в очередь за бесплатной едой. Соседей, ужесточивших контроль на границе, критикует Бельгия. Там наконец открылись салоны красоты и парикмахерские.

Удивил всех и британский премьер Джонсон - на этот раз чувством стиля. Заправленный под рубашку галстук служба протокола позже объяснила противоэпидемическими мерами.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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