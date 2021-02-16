Поселок в Приморье накрыло облако угольной пыли

Видео с клубами черной пыли попало в интернет

В Приморье транспортная прокуратура начала проверку после жалоб жителей посёлка Посьет на экологическую обстановку. Населённый пункт накрыло чёрной пылью, которая забивается во все щели и которой приходится дышать. Пыль поднимается во время перевалки угля в местном торговом порту. И даже рыба в море в буквальном смысле обуглилась.

Пятиэтажки стоят прямо через дорогу от угольного порта. Стоит подуть ветру, как мелкие частички топлива обволакивают поселок в черное облако, передает "ТВ Центр".

Влажная уборка в квартирах два раза в день, а то и чаще — обязательна. Иначе уголь будет повсюду. На подоконниках, полках, полу, белье, которое сушится на балконе. Но главное для жителей то, что вредной пылью им приходится и дышать.

В угольной пыли даже морские обитатели. Рыбаки не раз вылавливали черный улов. Есть такое, конечно, нельзя. Об угольной проблеме в поселке знают все. Но говорят об этом неохотно. Просят не снимать на камеру. Боятся. Ведь для большинства жителей порт — единственное место, где можно найти работу.

На первом этаже этого жилого дома находится детский сад. Окна столовой и групповых комнат выходят как раз на порт. Угольная пыль моментально въедается в кожу. Воспитатели говорят, что при сильном ветре такая же грязь и внутри.

Одна из воспитательниц детского сада согласилась поговорить, но только по телефону, и просила не называть имя.

- Скажите, а детки часто у вас болеют в детском саду?

- Ну, болеют из-за респираторных заболеваний

- А из-за пыли?

- Да, кто ж такой диагноз поставит. Никто не поставит.

Торговый порт Посьет входит в холдинг крупной российской промышленной компании. Здесь осуществляется перевалка привезенного угля. И далее через эту точку Приморского края топливо идет в Страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как говорится на сайте компании "...Основные перегрузочные операции переведены в защищенный от пыления режим. Выгрузка вагонов осуществляется в закрытом здании ... что исключает поступление угольной пыли в окружающую среду".

После того, как видео с клубами черной пыли попало в сеть, проблемой заинтересовались правоохранительные органы. Транспортная прокуратура проводит проверку.

И работники, и остальные горожане, конечно, понимают, пока есть порт — Посьет живет. Но задыхаться от едкой пыли уже устали. И единственная их просьба - принять срочные меры, чтобы снизить загрязнения. Тем более, что на официальном сайте руководство компании об этом уже отчиталось.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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