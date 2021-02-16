В США создадут комиссию для расследования штурма Капитолия

Демократы настроены досконально изучить этот инцидент

Администрация США готовится нанести по Трампу новый удар. После провала импичмента демократы собрались основательно расследовать штурм Капитолия 6 января, передает "ТВ Центр".

Как сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, для этого будет создана специальная комиссия. Ей предстоит установить виновных в тех беспорядках и выявить факты вмешательства в мирную передачу власти.

Учитывая решительный настрой демократов потопить оппонента даже после завершения его президентского срока, несложно догадаться, к каким выводам придет комиссия. Тем более, что события в Капитолии уже пытались использовать в деле об импичменте. Незадолго до беспорядков Дональд Трамп напомнил, что не признает поражения на выборах, и призвал сторонников продолжать борьбу. В штабе Байдена интерпретировали эти слова как призыв к штурму.

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