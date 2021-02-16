Зрители ТВЦ собирают средства на лечение годовалой Варвары Зотовой

У девочки - бинокулярная ретинобластома

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Зотовой Варвары из поселка Ливадия в Приморском крае. У годовалой девочки диагностирован рак сетчатки обоих глаз - бинокулярная ретинобластома.

Варя прошла два курса общей химиотерапии и семь - селективной интраартериальной - это когда препарат вводится непосредственно в опухоль. В левом глазу - поражение третьей стадии, болезнь удалось остановить, но глаз не видит. В правом - пошли осложнения и стоит вопрос о его удалении. Но пока не поражен зрительный нерв и нет метастазов, остаются шансы сохранить девочке зрение. Помочь готовы в офтальмологической клинике в Швейцарии.

Варвару там уже ждут, ехать нужно немедленно, но стоит лечение больше шести миллионов рублей. Такую сумму многодетная семья сама не соберет, даже если продаст всё. Поэтому Варе сейчас очень нужна ваша помощь.

Чтобы сохранить глаз и зрение, девочке необходимо срочно начать лечение – и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать это просто - можно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета.

Предметы часто обижают Варю - из ниоткуда вырастают углы, шкафы и двери. Девочка уже привыкла передвигаться наощупь, ориентироваться на звуки и родные голоса.

Варе сейчас 1 год и 9 месяцев, и почти половину своей маленькой жизни она борется с диагнозом - бинокулярная ретинобластома, это злокачественная опухоль сетчатки обоих глаз. Когда девочке было 11 месяцев, папа заметил свечение в одном глазу - как подтвердили позже в краевой больнице, это мелькнула опухоль. Зрение стало резко падать.

"Очень страшно - когда твой ребенок ходит, врезается. Тяжело, что она не видит, не может играть, как сверстники. Боится остаться одна, постоянно плачет, ищет нас", - рассказывает мама Варвары Оксана Соляник.

Началось лечение - постоянные курсы химиотерапии, общей и локальной, больничные палаты и коридоры. От сильных препаратов выпали волосы, держалась высокая температура, а по ночам девочка часами кричала. Но казалось, что есть улучшение, опухоль начала сокращаться, и зрение улучшилось. Но после очередного сеанса вдруг перестал видеть более здоровый левый глаз. Врачи объяснили это тем, что закаменевшая опухоль загородила зрительный нерв. А затем неприятности начались и с правой стороны.

"У нас увеличился очень сильно зрачок в правом глазу. Мы смотрим, и так видим эту опухоль, сосуды кровяные, они наверху расположены", - говорит Оксана Соляник.

Вообще глаза у Вари - серо-голубые. Но справа зрачок настолько расширен, что глаз кажется черным. Он увеличен в размере - внутри повышено давление. Из-за осложнений стало ясно: опухоль быстро прогрессирует, а лечение не помогает. На правом глазу уже предпоследняя стадия, нужно было что-то предпринимать - и в январе врачи предложили его удалить.

"А как это? Она меня на ощупь будет трогать, и представлять себе? Это страшно, тяжело", - говорит отец Варвары Алексей Зотов.

Что такое не знать своих родителей - Алексей и Оксана испытали на себе. Оба из детского дома, сейчас у них большая семья - у Вари есть старшие братья: им 4 года и 8 лет. Для своих сыновей Алексей старается быть сильным.

"Детям не показываешь, что плачешь. На колени хочется встать и заорать просто, куда-нибудь вверх", - рассказал Алексей Зотов.

Алексей и Оксана стали искать возможности, как не лишать свою девочку зрения. Оказалось, что на таких диагнозах специализируется клиника в Швейцарии. Родители отправили туда снимки Вари - ответ вселил надежду. Там готовы лечить правый глаз, и восстановить зрение в левом.

"Для нас это шанс - спасти ей жизнь и зрение. Нам врачи сказали, что у нас времени нет. Давали всего две недели нам", - говорит Оксана Соляник.

Лечение в Лозанне стоит очень дорого - больше шести миллионов рублей! Многодетной семье из Приморского края такую сумму взять негде, сейчас у них работает только Алексей, он матрос на военном корабле.

"У нас родителей и бабушек-дедушек нет. Мы только друг у друга есть, и все", - рассказала Оксана Соляник.

Улыбки Вари помогают родителям верить в чудо, через боль. Чтобы помочь девочке, нужно отправить любую сумму в тексте SMS на номер 8385. В силах каждого - не оставить Варю в темноте.

Наталья Тарасова, Андрей Лисиченко, "ТВ Центр".

Времени у Варвары очень мало, ретинобластома быстро прогрессирует. Чтобы сохранить глаз и зрение, девочке необходимо срочно начать лечение – и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать это просто - можно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Или воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком, сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Варвары Зотовой​, программа 1167

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