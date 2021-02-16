Депутат Мосгордумы Валерий Головченко: Поддержка самозанятых - приоритет для столицы

Самозанятым москвичам помогут на специальных курсах

Для Москвы одним из приоритетных направлений является поддержка самозанятых, уверен председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

На днях власти столицы впервые провели онлайн-форум для самозанятых горожан. Кроме того, для них будут организованы специальные курсы.

"Стать самозанятым может абсолютно любой человек, который зарабатывает самостоятельно. Если вы сдаете жилье в аренду, печете торты на заказ, продаете украшения ручной работы или рисуете рекламные плакаты, вы можете официально оформить этот статус. Налоговые отчисления небольшие - всего 4%. Меньше, чем 13% НДФЛ, который обязаны платить наемные рабочие. Однако вы сразу оказываетесь в правовом поле - так, например, эти доходы будут учитываться банком, если вы захотите оформить ипотечный кредит или другой заём", - объяснил Головченко.

По его словам, в будущем самозанятые при желании смогут поменять свой статус на индивидуального предпринимателя. Это может быть полезным, если бизнесу потребуются наемные сотрудники или же если доходы превысят максимально допустимые – 200 тысяч рублей в месяц.

"Разобраться с приложением "Мой налог" совсем не сложно, особенно для деятельных людей, которые живут со смартфоном в руках. Однако немало тех, кто может столкнуться с трудностями при составлении типового договора или акта выполненных работ - бюрократические вопросы часто бывают непростыми. Программа онлайн-курсов поможет решить эти проблемы заблаговременно и начать полноценную работу", - добавил Головченко.

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