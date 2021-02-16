Что дарят российским мужчинам на 23 февраля

В первой тройке самых популярных подарков оказались лотерейные билеты

Чаще всего мужчины на 23 февраля получают одежду, сувениры или лотерейные билеты, показало исследование, основанное на анализе обезличенных данных по банковским картам пяти миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России в феврале 2020-2021 годов.

Аналитики смогли выделить десять категорий товаров, спрос на которые увеличился перед 23 февраля.

"Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах сувениров и подарков – 39%. Здесь к празднику можно найти множество тематических и необычных подарочных наборов на любой вкус и бюджет. Всего на один процент (+38%) по приросту отстают магазины одежды. Замыкают первую тройку по росту транзакций лотерейные билеты – 26%", - сказано в результатах исследования.

При этом стоимость сувениров в среднем составляет 840 рублей, одежды – 2480 рублей, а лотерейных билетов – 490 рублей. Также перед праздником возрастают продажи игрушек, косметики, алкоголя и спорттоваров.

Отмечать День защитника Отечества россияне предпочитают в кино - количество покупок билетов здесь на 35% больше, чем в среднем в феврале. Следом идут театры (прирост в 27%) и бары (прирост 26%). Любителей домашних застолий тоже немало - на это указывают рост заказов еды на дом на 11% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 9%, передает РИА Новости.

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