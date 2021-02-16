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Москвичи пережили самую холодную ночь в феврале

09:51
  • вторник
  • 16 февраля 2021

За окном было почти 32 градуса мороза

Самую холодную с начала февраля ночь пережили москвичи. По данным синоптиков, столбики термометров в столице опускались ниже 22 градусов мороза.
Москвичей ждет самая морозная неделя за всю зиму

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала февраля - температура опустилась до минус 22,2 градуса в Москве. А в Новой Москве минус 31,8 было в Михайловском", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

До сих пор самая низкая температура февраля была зафиксирована 8-го числа, тогда проморозило до минус 19,3 градуса. А самым холодным днем нынешней зимы по-прежнему остается 18 января – тогда термометры показывали 23,6 градуса ниже ноля, передает РИА Новости.

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