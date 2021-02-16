В Крыму и Татарстане разгромили ячейку финансистов ИГ

Злоумышленники собирали деньги под видом благотворителей

В Крыму и Татарстане задержана группы лиц, причастных к финансированию запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Об этом во вторник сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, задержанные с 2015 по 2019 год собирали средства в интернете под видом благотворительной помощи. На самом деньги переводились за рубеж на нужды боевиков.

В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли средства связи и компьютерную технику. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Видео задержания публикует ТВЦ.RU.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"