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В Крыму и Татарстане разгромили ячейку финансистов ИГ

10:09
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Злоумышленники собирали деньги под видом благотворителей

В Крыму и Татарстане задержана группы лиц, причастных к финансированию запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Об этом во вторник сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, задержанные с 2015 по 2019 год собирали средства в интернете под видом благотворительной помощи. На самом деньги переводились за рубеж на нужды боевиков.

В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли средства связи и компьютерную технику. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Видео задержания публикует ТВЦ.RU.

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