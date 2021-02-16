Стал известен "средний чек" телефонных мошенников в России

Злоумышленники за один звонок могут получить несколько тысяч рублей

"Средний чек" телефонных мошенников в России составил 10 тысяч рублей, сообщил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.

В среднем именно такую сумму телефонные мошенники могут выманить за один звонок. Сычев отметил, что сейчас россияне стали осторожнее относиться к подозрительным звонкам, а потому злоумышленникам приходится все чаще менять методы. К примеру, некоторые из них используют подмену номеров.

"Многие люди действительно теряют бдительность и легче клюют на уловки мошенников, когда видят на телефоне номер банка", - отметил Сычев.

По его словам, решением проблемы может стать проект закона, который будет направлен на создание единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи, передает РИА Новости.

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