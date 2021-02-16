"Полное уничтожение": Москва обозначила цель операции против боевиков в Сирии

Компромиссы исключены

Москва исключает возможность компромиссов с террористическими организациями, действующими в Сирии. Как заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, цель – полное уничтожение боевиков.

"Обсуждалось, что нам нужно сделать в борьбе с такими международными организациями, признанными СБ ООН террористическими, как "Исламское государство", "Хайат Тахрир аш-Шам" (обе запрещены в России) и другими. Еще раз повторюсь, императив остается - полное уничтожение этих группировок. Не может быть никаких компромиссных договоренностей с террористами", - заявил Лаврентьев.

В Сочи открылась международная встреча по Сирии в астанинском формате. По словам спецпредставителя президента, Россия ждет от этого форума импульса к сирийскому урегулированию, передает ТАСС.

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