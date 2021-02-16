Коронавирусом в России заболели еще 13233 человека

Выздоровели за сутки 17627 человек

В России за минувшие сутки выявили 13233 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4099323.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1409. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1082 человека, в Подмосковье - 643.

Выздоровели за сутки 17627 человек. Скончались 459 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3624663 человека. Общее число умерших достигло 80979.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 107,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 618670 человек.

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