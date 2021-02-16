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Беглов заявил об улучшении эпидситуации в Петербурге

12:42
  • вторник
  • 16 февраля 2021

В городе идет вакцинация от COVID-19

Санкт-Петербургу удалось достойно справиться с двумя волнами пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, заявил губернатор Александр Беглов.

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"Мы пережили две волны пандемии… Была проделана огромная подготовительная работа, мы перепрофилировали под работу с коронавирусной инфекцией 24 учреждения здравоохранения… Сегодня могу уверенно сказать, что город достойно справился с пандемией", - отметил Беглов в ходе онлайн-заседания правительства Петербурга.

По его словам, сейчас в городе активно проводится вакцинация от коронавируса, передает РИА Новости.

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