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Концертным залам Подмосковья разрешили увеличить допустимое число зрителей

12:44
  • вторник
  • 16 февраля 2021

При этом маски и перчатки остаются обязательными

Правительство Московской области разрешило театральным и концертным залам Подмосковья принимать до 75% зрителей вместо ранее разрешенных 50%.
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"Министерство культуры Московской области выпустило распоряжение от 15 февраля 2021 года № 17РВ-24, согласно которому с 16 февраля 2021 года театрам, кинозалам, концертным организациям разрешено одновременное присутствие посетителей не более 75% от количества зрительских мест", - отмечается в распоряжении правительства региона.

Билеты на мероприятия можно купить дистанционно, но в зале зрители и персонал должны находиться в перчатках и масках и соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

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