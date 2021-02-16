ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Производитель "Спутника V" подал заявку на регистрацию вакцины в ЮАР

11:02
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Претория отказалась от использования препарата AstraZeneca

Заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Южно-Африканской Республике подал производитель препарата. Как сообщает местный телеканал eNCA со ссылкой на Минздрав ЮАР, документация получена Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств.
Президент Сербии поблагодарил Россию за поставки вакцины

Тем временем стало известно, что власти ЮАР решили отказаться от использования вакцины производства компании AstraZeneca. Производитель препарата - Институт сыворотки Индии - получил просьбу Претории принять обратно 1 миллион доз, приобретенный Южно-Африканской республикой.

Исследователи в южноафриканском университете Витватерсранда и в Оксфордском университете выяснили, что произведенный в Индии препарат AstraZeneca малоэффективен в местных условиях. Испытания показали, что эта вакцина обеспечивает лишь минимальную защиту от южноафриканского штамма коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.