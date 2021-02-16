Производитель "Спутника V" подал заявку на регистрацию вакцины в ЮАР

Претория отказалась от использования препарата AstraZeneca

Заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Южно-Африканской Республике подал производитель препарата. Как сообщает местный телеканал eNCA со ссылкой на Минздрав ЮАР, документация получена Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств.

Тем временем стало известно, что власти ЮАР решили отказаться от использования вакцины производства компании AstraZeneca. Производитель препарата - Институт сыворотки Индии - получил просьбу Претории принять обратно 1 миллион доз, приобретенный Южно-Африканской республикой.

Исследователи в южноафриканском университете Витватерсранда и в Оксфордском университете выяснили, что произведенный в Индии препарат AstraZeneca малоэффективен в местных условиях. Испытания показали, что эта вакцина обеспечивает лишь минимальную защиту от южноафриканского штамма коронавируса.

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