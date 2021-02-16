Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов: 94% памятников столицы находятся в хорошем состоянии

В Москве продолжается масштабная реставрация исторических зданий

В Москве продолжаются работы по реставрации исторических зданий. На сегодняшний день уже 94% памятников находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Судьба исторической застройки в Москве, состояние старинных зданий практически всегда были предметами повышенного интереса как москвичей, так и государства. Вспомним, что и в советские, и в первые постсоветские годы возникало множество нареканий к содержанию памятников: вначале они считались малоценными для "образцового коммунистического города", затем были годы безденежья и хаотичных экономических отношений. Лишь в 2010-е годы власти Москвы подошли к делу действительно основательно: как и в ряде других отраслей городского хозяйства, реализован программный подход к реставрации культурного наследия. Сейчас мы видим, что такой подход успешно работает: число архитектурных и исторических памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось за прошлое десятилетие в 5,3 раза, а доля памятников в удовлетворительном и хорошем состоянии выросла до 94%. То есть девять из десяти охраняемых государством зданий – и даже несколько больше – приведены в порядок", - рассказал Герасимов.

Он отметил, что в этом году реализация программы продолжится, несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. За первые два месяца 2021 года отреставрированы 12 объектов, к декабрю их число достигнет сотни.

Финансирование реставрационных работ осуществляется за счет федерального и городского бюджета, средств собственников и арендаторов, а также благотворителей и спонсоров. При этом больше всего денег выделяется именно из бюджета Москвы. С 2011 года город отреставрировал за свой счет 594 объекта, из них 1 завершен в этом году. Это лишь на несколько зданий меньше, чем отреставрировано за счет всех частных владельцев (603 здания, 7 объектов в 2021 году). Федеральный бюджет взял на себя реставрацию 363 памятников (4 в 2021 году).

"В этом году мы все ждем завершения работ сразу в нескольких знаковых для Москвы зданиях и комплексах. Это Трамвайная электростанция 1908 года постройки, она же ГЭС-2, на Болотной набережной, скульптурная мастерская Филиппа Пантелеева на улице Земляной Вал, сразу несколько павильонов ВДНХ, которая на наших глазах буквально восстала из пепла, вновь обрела вид и статус всенародной выставки и лучшего парка Москвы. Приведут в порядок сразу несколько важных для москвичей зданий библиотек и театров. С каждым годом в нашем любимом городе появляется все больше уголков, где приятно проводить время — и все больше поводов для всех нас гордиться своей древней и вечно молодой столицей", - добавил Герасимов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"