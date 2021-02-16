Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом

Премьеру спектакля в его постановке пока не отменяют

Положительный результат показал тест на коронавирус у народного артиста СССР Юрия Соломина. Художественный руководитель Малого театра госпитализирован, врачи подтвердили диагноз.

"Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице. Но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме", - сообщила директор театра Тамара Михайлова агентству РИА Новости.

На 20 февраля намечена премьера спектакля "Буратино" в постановке Юрия Соломина. По словам Михайловой, вопрос о переносе премьеры пока не стоит. В любом случае, последнее слово за постановщиком.

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