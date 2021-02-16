ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом

11:25
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Премьеру спектакля в его постановке пока не отменяют

Положительный результат показал тест на коронавирус у народного артиста СССР Юрия Соломина. Художественный руководитель Малого театра госпитализирован, врачи подтвердили диагноз.
Путин поздравил Юрия Соломина с 85-летием

"Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице. Но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме", - сообщила директор театра Тамара Михайлова агентству РИА Новости.

На 20 февраля намечена премьера спектакля "Буратино" в постановке Юрия Соломина. По словам Михайловой, вопрос о переносе премьеры пока не стоит. В любом случае, последнее слово за постановщиком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юрий Соломин
Юрий Соломин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.