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Свиноводы не нашли причин для повышения цен на мясо

12:46
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Ранее мясопереработчики потребовали увеличить закупочную стоимость готовой продукции

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев заявил, что на сегодняшний день объективных причин для повышения цен на мясо в России нет.

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Ранее стало известно о требованиях мясопереработчиков увеличить закупочную стоимость готовой продукции в связи с подорожанием мяса курицы и свинины.

Ковалев отметил, что за последние пять лет свинина не подорожала. По итогам года прирост производства составит пять процентов. По словам гендиректора НСС, объективные причины для повышения переработчиками цен отсутствуют.

Он добавил, что повлиявшее на оптовый рынок уничтожение до полумиллиона свиней в декабре прошлого года в связи со вспышкой африканской чумы свиней также не смогло привести к росту цен на мясо.

"Но это привело лишь к тому, что в этом году в первом квартале не наблюдается падение цены. Например, стоимость полутуши в опте сейчас ниже, чем летом прошлого и позапрошлого года", - передает слова Ковалева РИА Новости.

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