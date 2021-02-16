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Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве

12:00
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Сведений о пострадавших не поступало

В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом. ЧП произошло в поселении Сосенское.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар возник к бытовке, затем огонь перекинулся на резервуар с топливом, а после - на второй. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

В районе взрыва наблюдается факельное горение. Подъезды в месту ЧП перекрыты. В радиусе 300 метров эвакуированы люди.

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