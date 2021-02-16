Аэропорт Краснодара закрыт на прием самолетов из-за снегопада

Несколько рейсов готовятся к вылету

Ограничения на прием самолетов в Краснодарском аэропорту продлены еще на несколько часов. Причина – сильный снегопад. В то же время, отправка рейсов возобновлена, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Ограничения продлены до 14:30 мск. Но при этом к вылету до 12:00 мск готовятся четыре рейса - авиакомпании "Азимут" в Брянск, авиакомпании "Руслайн" в Архангельск, авиакомпании "Газпромавиа" в Белоярский и Новый Уренгой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 февраля в аэропорту Краснодара были задержаны 19 рейсов, еще три ушли на запасные аэродромы. Причины - сильный снегопад, налипание мокрого снега и пониженная видимость. Пассажиров задержанных рейсов обеспечили напитками и горячим питанием, передает "Интерфакс".

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