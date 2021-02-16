Российский фрегат с "Калибрами" зашел в египетский порт

Экипаж "Адмирала Касатонова" отдохнет в Александрии до 18 февраля

Фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" зашел в египетский порт Александрия. Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" корабль выполняет дальний поход. В Александрии экипаж отдохнет до 18 февраля.

"Экипаж новейшего российского фрегата "Адмирал Касатонов", выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в египетский порт Александрия в соответствии с планом международного военного сотрудничества. Вместе с фрегатом в порт прибыл спасательный буксир "Николай Чикер", - сообщили в пресс-службе флота.

Нынешний дальний поход - первый в истории боевой службы новейшего фрегата. По пути в Александрию "Адмирал Касатонов" посетил Алжир и Грецию. Фрегат вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 30 декабря 2020 года, передает РИА Новости.

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