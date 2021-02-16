ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится

12:38
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Но когда - пока неизвестно

Парад Победы в 2021 году точно состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не смог сказать, пройдет ли шествие 9 мая.

"Я пока не знаю. Но то, что парад будет - это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому - парад будет, никаких сомнений нет", - сказал Песков агентству ТАСС.

В прошлом году Парад Победы 9 мая прошел в усеченном формате из-за пандемии коронавируса. В нем приняла участие лишь военная авиация. Наземная часть парада состоялась 24 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы
Парад Победы
Парад Победы
Парад Победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.