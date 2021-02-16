Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится

Но когда - пока неизвестно

Парад Победы в 2021 году точно состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не смог сказать, пройдет ли шествие 9 мая.

"Я пока не знаю. Но то, что парад будет - это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому - парад будет, никаких сомнений нет", - сказал Песков агентству ТАСС.

В прошлом году Парад Победы 9 мая прошел в усеченном формате из-за пандемии коронавируса. В нем приняла участие лишь военная авиация. Наземная часть парада состоялась 24 июня.

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