Дегтярев попросил Путина включить реку Амур в нацпроект "Экология"

Президент России провел встречу с врио губернатора Хабаровского края

Стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры и молодым ученым кратно увеличили в Хабаровском крае, а местные выплаты впервые за 8 лет проиндексировали. Об этом во вторник в Кремле Владимиру Путину доложил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Он отчитался о начислении дополнительных пособий семьям с детьми - все, кому положена льгота, получили деньги. Был снижен транспортный налог и впервые повышены выплаты фермерам.

В течение года власти планируют решить проблемы тысячи обманутых дольщиков - работа идет совместно с правительством и специализированным фондом. Кроме того, Михаил Дегтярев попросил президента присвоить Комсомольску-на-Амуре звание "Города трудовой доблести". А также включить реку Амур в нацпроект "Экология".

Путин: Дело важное, нужное. Вы упомянули Волгу, Байкал, там для нас практически все понятно, в том числе и источники загрязнения. А здесь как?

Дегтярев: Здесь есть источники, которые не только на территории нашей страны, поэтому нужно сделать этот проект трансграничным, вместе с нашими соседями. Потому что источники есть и в КНР.

Путин: Ну тогда нужно с нашими друзьями договариваться об этом. Надо чтобы это был совместный проект. Я не случайно обратил на это внимание.

Дегтярев: Именно это мы хотели предложить, инициировать. И второй проект касается развития Большого уссурийского острова.

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