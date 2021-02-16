Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в ЗАО

Всего в Можайском районе по программе реновации возведут более 10 домов

В Москве активно идёт реализация программы реновации. Так, Сергей Собянин во вторник осмотрел новый дом, возведённый в Можайском районе на западе Москвы.

14-этажное здание построено по индивидуальному проекту. Есть подземный паркинг. Для обеспечения безопасности жильцов в доме установлены современные автоматические системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Благоустроена прилегающая территория, передает "ТВ Центр".

Это уже третий дом из 11, которые должны возвести в Можайском районе по программе реновации. Всего в новые квартиры заселятся больше 25 тысяч человек.

"Можайский район активно развивается. Мы за последние годы реализовали много серьёзных инфраструктурных проектов. Северо-Западная хорда, улица Кубинка, улицу Толбухина реконструировали, еще ряд улиц. Аминьевское шоссе реконструировали, Можайское", - рассказал Собянин.

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