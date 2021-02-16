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Появилось видео с места взрыва топливных резервуаров в Новой Москве

15:02
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Тушение пожара продолжается

ЧП произошло в Новой Москве. В посёлке Мосрентген уже 4 часа горят бытовки по соседству с газовой заправочной станцией. Очевидцы сообщали о хлопках и выбросах пламени. Рядом - резервуары с пропаном.

Пожарные продолжают проливать строение, но из бытовки по-прежнему выбивается мощное пламя, очевидно, что так горит газ. Его тушат с трех сторон, сообщает "ТВ Центр".

Отдельно идет проливка белых резервуаров, наполненных пропаном, в непосредственной близости от горящего строения. Ранние сообщения о том, что обе цистерны взорвались, равно как и данные о том, что пожар потушен, не подтвердились.

Тушат по периметру - с дистанции, из-за ограды. За ней виден сгоревший дотла легковой автомобиль. Существует вероятность взрыва и разлета обломков. Были эвакуированы сотрудники соседних организаций в радиусе нескольких сотен метров.

В горящем одноэтажном здании располагался автосервис, а также организация, оказывающая услуги по продаже пропана. Совсем рядом - еще несколько авторемонтных мастерских, склад пиломатериалов, фирма по производству мебели, магазины автозапчастей, сантехники и светильников. Есть даже гостиница для животных. А буквально в паре десятков метрах - хостел. Соответственно, очень важно не дать огню прорваться дальше.

Движение на полукилометровом участке по улице адмирала Корнилова перекрыто, встали десятки пассажирских автобусов, личный транспорт пускают в объезд.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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