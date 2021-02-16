Как Москва переживает аномальные морозы

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала февраля. Лучше всего это почувствовали в Бутове - там столбики термометров опустились до минус 27. А в подмосковном Зарайске о вовсе были отмечены рекордные показатели - минус 33,8 градуса. Так холодно в регионе в этом сезоне ещё не было. В среднем температура держится ниже нормы на 7-12 градусов. Ситуацию осложняют и сугробы, которые коммунальщики пытаются одолеть не первые сутки.

60 тысяч человек и 13 тысяч машин до сих пор ликвидируют последствия стихии, которая обрушилась на столичные регион в минувшие выходные. Расчищать столицу от снега не прекращают ни на минуту даже ночью.

Сейчас у столичных пешеходов появилось еще одно временное неудобство: обходить дома, на которых чистят крыши. Опасные участки коммунальщики огораживают, а возле здания всегда стоит кто-то из сотрудников.

Основные дороги в столице уже вычищены. Проезжая часть практически в идеальном состоянии. Снег сгребали на обочины. В день с городских улиц вывозят сотни тысяч тонн снега.

Снегопад закончился, но в городе резко похолодало. Энергетикам приходится работать в усиленном режиме. Подстанция Абрамово сейчас питает электричеством МЦК, стадион "Локомотив", другие промышленные и социальные объекты на востоке Москвы. Персонал три раза за смену проверяет работу всех систем.

Это мозг системы электроснабжения почти половины столицы. На огромном интерактивном мониторе Центра управления диспетчеры в режиме реального времени видят состояние высоковольтных линий, распределительных подстанций и сетей освещения.

Жители столичного региона, которые еще недавно размещали в соцсетях фотографии исполинских сугробов, сейчас постят градусники. Минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму. Некоторые термометры в Подмосковье зафиксировали минус 30.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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