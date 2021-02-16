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"Дарья" начала прокладывать тоннель на участке "Мамыри" - "Бачуринская"

15:10
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Щит должен пройти более 2,5 км

На новой Троицкой линии метро во вторник начали прокладывать левый перегонный тоннель от станции "Мамыри" до "Бачуринской". В путь отправился шестиметровый щит "Дарья", которому предстоит пройти более двух с половиной километров, передает "ТВ Центр".

По традиции прозвучала сирена, о стенку щита разбили бутылку шампанского. Пока "Дарья" только начинает движение, ей навстречу уже три недели идёт "Евгения". Этот комплекс строит правый тоннель. На самой станции "Мамыри", где в будущем будет создан крупный пересадочный узел, уже на 95 процентов готов котлован. Сейчас устанавливаются основные конструкции станции, а активные работы начнутся после завершения проходки.

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