В Подмосковье задержали обманывавших пенсионеров лжегазовщиков

Их удалось задержать с поличным

В Подмосковье задержали мошенников, которые под видом сотрудников газовой службы обманывали пенсионеров. В ход шло всё: и уговоры, и запугивания. Ошеломлённые жильцы торопились выполнить все требования лжегазовщиков и расставались с последними сбережениям. Тем более, что злоумышленники демонстрировали какие-то документы.

Эти мошенники явно подготовились. Раздобыли форму, обзавелись удостоверениями. На первый взгляд - ничего подозрительного. Пенсионеры верили: это специалисты Мосгаза. Ну а дальше начинался агрессивный маркетинг.

​Каждый обход по квартирам злоумышленники снимали сами на скрытую камеру. На кадрах - доверчивые пенсионеры, которые, не заметив подвоха, отдавали мошенникам последние сбережения. Если отказывались платить за предлагаемый товар - в ход шли угрозы.

Навязывать выбор не имеет право даже управляющая компания. Отказ от установки определённого оборудования не является уголовным преступлением. Решение всегда за собственником.

​Задержали лжегазовщиков с поличным во время очередного обхода. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов красноречие и талант убеждения сразу куда-то улетучились.

​​- Сколько стоит система безопасности?

​- Ну, плюс-минус 1000 рублей.

​А вот стартовая цена при продаже тем же пенсионерам начиналась от пяти тысяч. Главное - убедить в необходимости оборудования и намекнуть, что заплатить могли бы и больше, но как удачно попали на скидку. Второй лжесотрудник газовой службы и вовсе запутался в показаниях: где он работает и кем. Впрочем, смысла придумывать красивую легенду не было.

​"В ходе обыска по местам их проживания обнаружено и изъято газовое оборудование, а также - поддельные удостоверения, мобильные телефоны, печати и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела. Установлено, что злоумышленники не имели соответствующих навыков и профессиональных знаний для выполнения работ по установке газового оборудования, и на самом деле нигде не работали", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

​Сейчас двое злоумышленников заключены под стражу - им грозит до 10 лет лишения свободы.

​Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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