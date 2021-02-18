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Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров вышли еще на 16 маршрутов

15:12
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Наземные маршруты проходят через больницы и соцучреждения

Центр обеспечения мобильности пассажиров выходит ещё на 16 новых маршрутов наземного транспорта, сообщает "ТВ Центр".

Каждый день москвичи с ограниченными возможностями пользуются не только подземкой, многие ездят и по городу. Теперь от таких станций метро как "Владыкино", "Ленинский проспект", "Бабушкинская", "Динамо", "Текстильщики", "Измайловская" им помогут добраться до медицинских и других важных учреждений. Точный список направлений можно узнать на Едином транспортном портале, там же можно подать и заявку на сопровождение.

"Эти 16 маршрутов были отработаны совместно с обществом инвалидов, которые нам подсказали те особенно важные места, которые нужны пассажирам. Например, это больницы, это социальные объекты, то есть с сегодняшнего дня география предоставления услуги расширяется. И мы и дальше будем эти услуги внедрять и предоставлять", - сообщила заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова.

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