Исторический музей оцифровал более 1,5 млн экспонатов

Что ждет посетителей музей этой весной?

Полтора миллиона экспонатов оцифровано в Государственном историческом музее. Уже скоро они будут доступны для онлайн просмотра. В этом году в преддверии 150-летия здесь разработали специальную программу. Весной посетителей ждет российско-германский проект "Европа без границ", посвященный железному веку.

Любителям русской истории будет интересна выставка о первом кругосветном плавании Крузенштерна. Также готовится к открытию экспозиция мастера парадного и камерного портрета - Дмитрия Левицкого. Необычный проект подготовили и для гостей с ограниченными возможностями, сообщает "ТВ Центр".

"Впервые, наверное, в истории Москвы мы создали полноценную тактильную композицию, которая даст людям с ограниченными возможностями не просто познать один предмет, она позволяет провести достаточно нормальную обзорную. экскурсию по Историческому музею", - рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

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