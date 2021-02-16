ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михаил Боярский попал в больницу

12:56
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Это точно не коронавирус

Михаила Боярского госпитализировали, об этом сообщила жена актера Лариса Луппиан. Она рассказала, что у 71-летнего артиста была повышенная температура и слабость.

"Стал пунцового цвета": сын Тодоренко и Топалова попал в больницу
Врач заметил у Алибасова неизлечимую болезнь

По словам Луппиан, она решила "перестраховаться" и вызвать мужу скорую помощь. Боярского госпитализировали в петербургскую больницу №122.

При этом подозрений на коронавирусную инфекцию у артиста нет. Десять дней назад он сделал прививку, а проведенный в больнице экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей. Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", - заявила Луппиан.

При этом сам Боярский заявляет, что чувствует себя хорошо, передает Telegram-канал "Mash на Мойке". Сейчас врачи обследуют артиста.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Боярский
Михаил Боярский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.