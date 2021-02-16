Михаил Боярский попал в больницу

Это точно не коронавирус

Михаила Боярского госпитализировали, об этом сообщила жена актера Лариса Луппиан. Она рассказала, что у 71-летнего артиста была повышенная температура и слабость.

По словам Луппиан, она решила "перестраховаться" и вызвать мужу скорую помощь. Боярского госпитализировали в петербургскую больницу №122.

При этом подозрений на коронавирусную инфекцию у артиста нет. Десять дней назад он сделал прививку, а проведенный в больнице экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей. Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", - заявила Луппиан.

При этом сам Боярский заявляет, что чувствует себя хорошо, передает Telegram-канал "Mash на Мойке". Сейчас врачи обследуют артиста.

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