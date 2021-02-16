Собянин выделил гранты на внедрение инноваций в лечении онкологии у детей

Известные детские больницы получат почти полмиллиарда рублей

Сергей Собянин выделил гранты на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

"В 2021 году известные детские больницы Москвы - Морозовская ДГКБ и НПЦ имени Войно-Ясенецкого - получат более 460 миллионов рублей на внедрение инновационных методов лечения онкологических заболеваний у детей", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что в 2014 году в Морозовской больнице был организован Центр детской гематологии и онкологии, специалисты которого проводят различные виды лечения детей со злокачественными заболеваниями. Там работает единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

Кроме того, это отделение проводит молекулярную, точечную и иммунную терапию у детей, ведет работу по формированию современной генетической лаборатории и подбору доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга.

В НПЦ имени Войно-Ясенецкого также работают онкологические отделения, специалисты которых используют инновационные технологии онкохирургии. Некоторые из них были применены в детской онкологической практике впервые.

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