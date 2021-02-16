В Японии собираются выбросить часть вакцины Pfizer

Для полноценного использования препарата нужны особые шприцы

Генеральный секретарь кабмина Японии Кацунобу Като заявил, что часть закупленной вакцины Pfizer от коронавируса придется выбросить – для препарата в стране не хватает специальных шприцев.

Като отметил, что закупить шприцы сложно, поскольку их выпуск во всем мире невелик. Особые шприцы позволяют извлечь шесть доз препарата из каждого флакона с вакциной, поскольку обычным шприцем получается добыть лишь пять, а шестую в таком случае приходится выбрасывать. Из-за этого заказанной партии вакцины хватит не на 72 миллиона японцев, как планировалось изначально, а лишь на 60 миллионов.

Использование вакцины Pfizer в Японии было одобрено 14 февраля, а вакцинация начнется с 17 февраля. В первую очередь прививку сделают медицинским и социальным работникам (порядка 4 миллионов человек), следом - 36 миллионов человек в возрасте от 65 лет. Затем будут вакцинированы 8,2 миллиона жителей с хроническими заболеваниями. Ожидается, что привить эти группы населения получится до мая, затем стартует вакцинация остальных граждан.

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