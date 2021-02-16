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"Маниакальная настойчивость": Песков оценил пристрастие Запада к антироссийским санкциям

13:07
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Москва выступает за диалог

Самые сложные вопросы Россия и Запад могут решить в рамках диалога. Однако Евросоюз и США продолжают с маниакальной настойчивостью твердить о санкциях, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения новых ограничений в отношении Москвы.
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"Разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы", - сказал представитель Кремля журналистам.

Тем не менее, Россия рассчитывает, что все сложные вопросы отношений с западными странами будут решаться с помощью диалога. Песков выразил надежду, что политическая воля к такой форме общения все же возобладает, передает ТАСС.

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