Собянин утвердил размер допвыплат лечащим COVID-19 медработникам

На эти цели выделят 3 миллиарда рублей

Сергей Собянин утвердил размер дополнительных выплат медицинским работникам, борющимся с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

На стимулирующие выплаты медицинским работникам из бюджета в этом году будет выделено 3 миллиарда рублей. Так, работникам стационаров, врачам будут выделены выплаты в размере 70 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч, младшему медицинскому и прочему персоналу - 30 тысяч в месяц.

Работникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, занятым в оказании экстренной помощи и медицинской эвакуации, выделят по 50 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 30 тысяч.

Также доплаты будут получать работники амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и ведут наблюдение на дому.

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