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Бывшая девушка Николая Баскова раскрыла причину расставания с ним

14:18
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Певец не раз просил ее стать его женой

Певица София Кальчева рассказала, почему после четырех лет отношений с Николаем Басковым так и не стала его женой. Артисты расстались в 2017 году.

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Девушка рассказала, что Басков несколько раз делал ей предложение руки и сердца, но она так и не решилась стать его женой. По словам Кальчевой, дело в сложном характере обоих партнеров.

"В семейной жизни нужно уступать, мы с Николаем очень тонко чувствовали друг друга, но мы — два лидера, а когда находились вместе, то это было похоже на состояние разорвавшейся бомбы. Николай не раз предлагал мне выйти за него замуж, но, зная свой непростой характер, я так и не решилась", - заявила артистка.

Она добавила, что на решение также повлиял плотный рабочий график, не позволяющий уделять достаточно времени семье, передает WomanHit. Певица подчеркнула, что, несмотря на расставание, им с Басковым удалось сохранить теплые дружеские отношения.

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