Российские вакцины признали эффективными против британского штамма коронавируса

Исследования провели в научном центре "Вектор"

Британский штамм коронавируса, обладающий повышенной способностью к распространению, не устоял перед российскими вакцинами. "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" эффективны как против обычного коронавируса, так и его мутаций, подтвердили в Роспотребнадзоре.

Как сообщили в ведомстве, исследования проводились в научном центре "Вектор". Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации – использовалась сыворотка, полученная от пациентов, привитых вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

"Сыворотки привитых лиц эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и коронавирус, не содержащий набора мутаций, характерного для британского варианта", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Подчеркивается, что эффективность российских вакцин установлена в рамках сравнительного исследования.

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