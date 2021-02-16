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Собянин значительно расширил круг участников проекта "Музеи – детям"

14:05
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Школьники могут бесплатно посещать свыше 100 столичных музеев и выставочных залов

Сергей Собянин значительно расширил круг участников проекта "Музеи - детям". Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства города. В частности, в него включили учащихся негосударственных учебных заведений.

Проект мэра Москвы "Музеи - детям" стартовал 1  сентября 2017 года. Московские школьники могут бесплатно посещать свыше 100 городских музеев и выставочных залов. Кроме того, для них открыты семь частных музеев.

За 3,5 года реализации проекта бесплатно посетили московские музеи около 750 тысяч учащихся. Чтобы бесплатно попасть в музей, школьникам и студентам колледжей нужно приложить социальную карту или карту "Москвенок" к считывающему устройству в кассе музея.

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