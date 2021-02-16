Иностранных студентов допустят к занятиям после двух тестов на коронавирус

До получения результатов придется соблюдать режим изоляции

Студентам, прибывающим в Россию из стран, с которыми возобновилось авиасообщение, разрешат посещать занятия только после сдачи тестов на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, им придется сдать два теста – и оба с отрицательным результатом.

"Студенты - иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды - не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Особо подчеркивается, что иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР. Справки могут быть как на русском, так и на английском языках. До получения второго результата в России придется соблюдать режим изоляции.

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