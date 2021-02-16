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Стало известно, что Apple покажет на презентации в марте

14:20
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Фанатам "яблочной" техники не терпится увидеть новинки

Новая презентация компании Apple запланирована на март, она станет первой в этом году. Инсайдер рассказал, какие новые "яблочные" гаджеты будут представлены в рамках мероприятия.

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Информаторы заверяют, что на презентации публике продемонстрируют минимум три новых гаджета: новое поколение планшетов iPad Pro, очередное обновление TWS-гарнитуры AirPods и умная метка AirTag.

При этом метка окажется принципиально новым для Apple продуктом. С ее помощью можно будет найти любую вещь, начиная с ключей и заканчивая машиной на парковке. Что касается iPad Pro, то у него может появиться дисплей miniLED и чипсет Apple A14 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.

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