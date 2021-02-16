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Госдума запретила высаживать из транспорта детей без билета

14:39
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Соответствующий законопроект одобрен депутатами

Новый законопроект о защите детей приняла во вторник в окончательном, третьем чтении Государственная дума. Речь идёт о запрете высаживать из общественного транспорта пассажиров-безбилетников до 16 лет, сообщает "ТВ Центр".

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, недопустимо оставлять ребенка на дороге из-за неоплаченного проезда - это может создать угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего.

И во вторник законодатели во втором чтении приняли проект о штрафах за нарушения для некоммерческих организаций и физических лиц, признанных иностранными агентами.

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