Собянин: доходы бюджета Москвы от туризма выросли за 10 лет в 2,5 раза

Даже пандемия не помешала туристам

За последние десять лет доходы бюджета Москвы от туризма увеличились в 2,5 раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Они, конечно, сократились. Но даже в этих беспрецедентных условиях индустрия гостеприимства осталась важной статьей пополнения городского бюджета - 77,7 млрд руб. И, кстати, доходы "провального" 2020 года в 2,5 раза превысили поступления от туризма в более или менее благополучном 2010 году. Так что инвестиции в развитие отрасли с лихвой окупились", - сообщил мэр на своем сайте.

По его словам, в 2019 году город принял 25,1 миллионов туристов, что стало рекордом. Также Москва оказалась лауреатом самой престижной отраслевой премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление. Город".

"В 2020 году мы вполне могли побить этот рекорд. В I квартале в городе успели побывать 5,5 млн гостей - на 12% больше, чем в январе-марте 2019 года. Но уже в апреле туристический поток стремительно упал. Летний спад заболеваемости немного оживил отрасль. По итогам 2020 года в городе побывали 13,6 млн туристов - на 46% меньше, чем в 2019 году. Среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38-44%", - добавил Собянин.

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