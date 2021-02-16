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Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией

14:35
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Он будет действовать еще по меньшей мере месяц

Авиасообщение с Великобританией не возобновится еще по меньшей мере в течение месяца. Оперштаб решил из-за эпидемиологической обстановки продлить запрет на пассажирские авиаперевозки до 16 марта.
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"Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Появление британского штамма коронавируса в Соединенном Королевстве осложнило и без того крайне неблагоприятную эпидемическую обстановку. Эксперты считают, что эта разновидность коронавируса на 70% более заразна, а летальность на 30% выше. В Англии с 4 января введен карантин, к таким же мерам прибегли в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, напоминает ТАСС.

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