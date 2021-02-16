В НАТО заявили о готовности к столкновению с Россией

Но альянс не отказывается и от возможности сотрудничать

НАТО готово как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Об этом в интервью испанской газете El Mundo сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады", - сказал он.

Столтенберг добавил, что в НАТО намерены защищать своих членов, а диалог с Москвой должен быть основан на силе и твердости. Продолжать этот диалог, подчеркнул генсек, в любом случае необходимо, чтобы осуществлять обоюдный контроль над оружием и избежать гонки вооружений.

Как заключил Столтенберг, у НАТО и России есть общие интересы, так что сторонам необходимо сделать все, чтобы избежать происшествий - особенно на границах.

В конце января генсек НАТО заявил, что из-за ряда рисков, связанных в том числе с действиями России, членам альянса стоит увеличивать расходы на оборону.

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