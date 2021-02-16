Опрос показал, сколько россиян хотят обратно в офисы

Сейчас в основном удаленно трудится каждый десятый житель страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян об их отношении к возвращению к работе в офисах на постоянной основе. Результатами делится ТАСС. 65% респондентов заявили, что готовы к традиционному формату работы.

Как показало исследование, имели опыт удаленки до начала пандемии только 4% россиян. Сейчас же в основном удаленно трудится каждый десятый опрошенный.

52% участников опроса отметили, что преимуществ и недостатков у удаленной работы поровну. Вместе с тем 65% заявили, что при дистанционке их рабочий день стал ненормированным.

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