Киев признал критическую зависимость от российской электроэнергии

Выход – подключиться к европейской сети

Украина против закупок электроэнергии в России и Белоруссии. Однако сейчас страна не может без них обойтись. Как заявил и.о. министра энергетики Незалежной Юрий Витренко, поставки российской и белорусской электроэнергии в холодное время были неизбежны - в противном случае украинцев ждали веерные отключения.

По словам Витренко, Киев сегодня не может отрицать критическую зависимость от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Решение у этой проблемы, считает чиновник, одно – подключение Украины к европейской энергетической системы.

С начала года Украина начала закупки электроэнергии за рубежом: с января – в Белоруссии, а с февраля – в России. Кроме аномально холодной погоды, возникла еще одна проблема – дефицит угля на украинских ТЭС. Глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в ответ на критику, что Украина не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, передает ТАСС.

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