ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев признал критическую зависимость от российской электроэнергии

15:03
  • вторник
  • 16 февраля 2021

Выход – подключиться к европейской сети

Украина против закупок электроэнергии в России и Белоруссии. Однако сейчас страна не может без них обойтись. Как заявил и.о. министра энергетики Незалежной Юрий Витренко, поставки  российской и белорусской электроэнергии в холодное время были неизбежны - в противном случае украинцев ждали веерные отключения.
Украина возобновила импорт электроэнергии из России

По словам Витренко, Киев сегодня не может отрицать критическую зависимость от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Решение у этой проблемы, считает чиновник, одно – подключение Украины к европейской энергетической системы.

С начала года Украина начала закупки электроэнергии за рубежом: с января – в Белоруссии, а с февраля – в России. Кроме аномально холодной погоды, возникла еще одна проблема – дефицит угля на украинских ТЭС. Глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в ответ на критику, что Украина не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ЛЭП
ЛЭП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.